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1 час назад

Перечислены самые желанные туристические направления на ноябрьские праздники

Катерина Саломе

Больше всего на ноябрьские праздники россияне предпочитают отечественные курорты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставленные онлайн-сервисом по бронированию туров Travelata.ru данные.

Названы самые желанные турнаправления на ноябрьские праздники
Фото: pixabay.compixabay.com

Благодаря работе аналитиков стало известно, что 63 процента россиян выбрали внутренние путешествия по стране. Средний чек на период ноябрьских праздников составил чуть более 46 тысяч рублей на человека.

Эксперты назвали модное направление для отпуска среди россиян

17 процентов туристов отдали предпочтение Турции и только семь процентов — Египту. На этом направлении за год значительно выросли средние чеки — со 157 до 212 тысяч рублей.

Поездка в ОАЭ обойдется в среднем в 219 тысяч рублей на одного. Отправиться туда собирается шесть процентов граждан. Завершил пятерку лидеров Таиланд, путевка в который выйдет в 212 тысяч за путевку.

Ранее мы сообщали о том, что раскрыты самые подешевевшие направления для отдыха.

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