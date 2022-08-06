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1 час назад

Эксперты назвали модное направление для отпуска среди россиян

Даша Краснова

Турэксперт Наталья Осипова рассказала, что этим летом россияне чаще всего остаются отдыхать в черте города, лишь некоторые решаются исследовать Сибирь и другие регионы на машинах. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Эксперты назвали модное направление для отпуска среди россиян
Фото: unsplashunsplash

По ее словам, 80 процентов жителей России не имеют загранпаспорта, а почти 30 процентов никогда не выезжали за пределы своего региона. Эксперт уверена, что большинство жителей страны рассматривают отпуск исключительно как возможность отдохнуть на территории России.

«В этом году очень популярен отпуск в Сочи и рядом с ним (аэропорт открыт), Алушта (ходят поезда), Геленджике (туда легко добраться) и Калининград, куда летают самолеты», — уточнила она.

Однако другая эксперт по туризму Александра Мерцалова сообщила, что «новой модой» российских путешественников стал Дагестан. Каждый день в регион приезжают около десяти тысяч туристов.

Для большинства туристов решающим фактором для поездки являются позитивные впечатления о поездке родных или друзей. Поэтому спрос на поездки в Дагестан можно назвать скачкообразным.

До этого мы рассказывали про 5 мест в Дагестане, которые точно стоит посетить.

Новости путешествий,Александра Мерцалова,Наталья Осипова,
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