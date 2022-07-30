5 мест в Дагестане, которые точно стоит посетить

Этим летом многие решили не ехать в Европу, а исседуют совсем другие маршруты. Например, Дагестан, который славится не только своей культурой, но и удивительной природой. "Рамблер" расскажет про пять мест, которые обязательно стоит посетить.

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Аул Старый Гоор, Шамильский район

Это место называют «краем башен», так как раньше поселок Гоор был оборонительным комплексом из семи башен и жилых домов, которые находились на краю отвесной пропасти. Сегодня четыре из семи башен лежат в руинах, жилые дома переместились ниже по склону, но каменные сооружения все равно выглядят очень величественно.

Салтинский водопад, Гунибский район

Этот памятник природы – единственный в регионе подземный водопад. Здесь речка Салтинка падает вниз по камням с 20-метровой высоты и находится внутри пещеры, которой заканчивается длинный каньон.

Сулакский каньон, Казбековский район

Это самый глубокий каньон Европы, который известен всему миру. Удивитеьный природный ландшафт, небесный цвет воды и обилие краснокнижных хищных птиц поразят любого туриста. По каньону можно покататься на катере и посмотреть Чиркейскую ГЭС – мощнейшую гидроэлектростанцию на Северном Кавказе.

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Цитадель Нарын-кала, город Дербент

Это самый южный и самый древний город России с численностью населения более 122 тысяч человек. С персидского название города переводится как «закрытые врата». Дело в том, что Древний Дербент расположен между двух укрепительных крепостей, поэтому он и по сей день сохранил свой средневековый характер.

Карадахская теснина, Гунибский район

Этот памятник природы иногда называют Воротами Чудес. Узкий каньон всего пять метров в ширину и целых 150 метров в высоту. Ощущение, будто тебя вот-вот зажмет между скалами. Вид Карадахской теснины восхищает и ужасает одновременно, зато прогулку по извилистому ущелью вы запомните надолго.