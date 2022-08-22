Сервис по поиску авиабилетов Aviasales назвал самые подешевевшие зарубежные направления для отдыха осенью. По словам экспертов, это Индонезия, Египет и Испания.

Наиболее заметное снижение цен на авиабилеты демонстрирует Индонезия – 33%. В среднем, билеты туда-обратно обойдутся в 74,1 тысячи рублей.

Второе место занял Египет – полеты туда подешевели на 28%. Средняя стоимость билетов составляет 35,5 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Испания, средний чек на полеты снизился на столько же и составил 63,8 тысячи рублей.

Помимо этого, осенью более, чем на 25%, упала стоимость полетов в Армению и Азербайджан.