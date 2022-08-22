Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
3 часа назад

Раскрыты самые подешевевшие направления для отдыха за рубежом осенью

Мира Маркина

Сервис по поиску авиабилетов Aviasales назвал самые подешевевшие зарубежные направления для отдыха осенью. По словам экспертов, это Индонезия, Египет и Испания.

Наиболее заметное снижение цен на авиабилеты демонстрирует Индонезия – 33%. В среднем, билеты туда-обратно обойдутся в 74,1 тысячи рублей.

Второе место занял Египет – полеты туда подешевели на 28%. Средняя стоимость билетов составляет 35,5 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Испания, средний чек на полеты снизился на столько же и составил 63,8 тысячи рублей.

Помимо этого, осенью более, чем на 25%, упала стоимость полетов в Армению и Азербайджан.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что отдых в Крыму стал дешевле на 40%.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители