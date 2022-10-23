Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Поезд Деда Мороза совершит турне по стране

Катя Кобышева

Во всех городах, где будет останавливаться поезд, Дед Мороз и Снегурочка покажут праздничную программу, устроят игры, танцы и поздравят жителей. Об этом рассказал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин в соцсети «ВКонтакте».

Поезд Деда Мороза совершит турне по стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В поезде будут специальные вагоны для игр и угощений, а еще отдельный вагон с сувенирами. Все желающие смогут пройти новогодний квест.

Туристы торопятся занять места в Великом Устюге

Всего поезд проедет 33 тысячи километров и посетит 130 городов, включая Владивосток. К 18 ноября Дед Мороз прибудет в свою резиденцию, чтобы отметить день рождения, а затем отправится снова в путь. Окончание турне запланировано в середине января 2023 года.

Ранее были названы города России, в которых комфортно жить зимой.

Новости путешествий,Александр Кузьмин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители