Поезд Деда Мороза совершит турне по стране

Во всех городах, где будет останавливаться поезд, Дед Мороз и Снегурочка покажут праздничную программу, устроят игры, танцы и поздравят жителей. Об этом рассказал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин в соцсети «ВКонтакте».

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В поезде будут специальные вагоны для игр и угощений, а еще отдельный вагон с сувенирами. Все желающие смогут пройти новогодний квест.

Всего поезд проедет 33 тысячи километров и посетит 130 городов, включая Владивосток. К 18 ноября Дед Мороз прибудет в свою резиденцию, чтобы отметить день рождения, а затем отправится снова в путь. Окончание турне запланировано в середине января 2023 года.