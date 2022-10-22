Названы города России, в которых комфортно жить зимой

Жители России перечислили наиболее удобных для жилья городов на территории страны, передает «ФАН». В опросе приняли участие люди из разных регионов.

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Первое место среди городов, в которых хотели бы перезимовать россияне, занял Сочи (52% голосов респондентов). Привлекателен он оказался из-за теплого климата и доступных мест отдыха.

Второе месте по привлекательности для жилья зимой разделили Москва и Калининград: их назвали 13% опрошенных. А на третьем месте оказались Санкт-Петербург и Краснодар.