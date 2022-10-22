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29 минут назад

Сочи назвали самым комфортным городом для жизни зимой

Мария Кимакович

Жители России перечислили наиболее удобных для жилья городов на территории страны, передает «ФАН». В опросе приняли участие люди из разных регионов.

Названы города России, в которых комфортно жить зимой
Фото: unsplashunsplash

Первое место среди городов, в которых хотели бы перезимовать россияне, занял Сочи (52% голосов респондентов). Привлекателен он оказался из-за теплого климата и доступных мест отдыха.

Второе месте по привлекательности для жилья зимой разделили Москва и Калининград: их назвали 13% опрошенных. А на третьем месте оказались Санкт-Петербург и Краснодар.

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Также привлекательными городами для жизни в России зимой были названы Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Ранее мы рассказали, куда сходить в Санкт-Петербурге, если вы там уже все видели.

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