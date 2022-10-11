Туристы торопятся занять места в Великом Устюге

Кто-то говорит, что ситуация не располагает к планированию отдыха, а кто-то спокойно бронирует туры в Великий Устюг. Есть ли еще свободные места и сколько стоит отправиться на родину Деда Мороза, выяснил корреспондент TourDom.ru.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Туристы сейчас рассматривают разные варианты отдыха в Великом Устюге. О большом количестве запросов по этому направлению рассказала гендиректор туроператора «Пятый элемент» Анна Арсеньева.

Клиентам предлагают как бюджетные варианты на один день (стоимость в декабре начинается от 6700 руб. за взрослого и 6400–6500 за ребенка), так и отдых подороже – например, двухдневный тур с проживанием в поезде (от 20 500 руб. за взрослого). При раннем бронировании туристам доступны скидки. Несмотря на спрос, места в новогодних турах еще есть.

А вот с бронированием отелей уже возникли сложности. В гостиничном комплексе «Вотчина» практически не осталось свободных мест на выходные в декабре и в первой половине января. Если смотреть номер на одну ночь с воскресенья на понедельник с заездом 25-го числа, то нужно заплатить минимум 7400 руб. за двоих. На время школьных каникул тоже все занято. Возможность забронировать открывается только с 8 января.

В гостинице «Великий Устюг», которая расположена в городе, мест на Новый год тоже нет. Но можно разместиться в период с 19 по 25 декабря за 20 тыс. руб.

Еще в одном турагентстве корреспонденту TourDom.ru подтвердили, что заявки идут каждый день и даже на выходные в декабре сейчас сложно найти свободные места в отелях Великого Устюга. «На мой взгляд, спрос в этом году намного выше, чем в предыдущие два», – рассказал собеседник.