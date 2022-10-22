Названы самые живописные места в России

Сервис по бронированию путешествий по России Russpass подготовил материал о самых живописных местах в стране. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

На первом месте оказался музей-заповедник "Абрамцево" с парком и старинной усадьбой. Второе место занял Плес, где порекомендовали посетить Соборную гору и набережную реки Волги. На третьем месте оказался нацпарк "Таганай", расположенный недалеко от Челябинска. По словам создателей рейтинга, там можно действительно насладиться природой.