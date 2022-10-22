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3 часа назад

Russpass назвал самые живописные места в России

Мария Каткова

Сервис по бронированию путешествий по России Russpass подготовил материал о самых живописных местах в стране. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Названы самые живописные места в России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На первом месте оказался музей-заповедник "Абрамцево" с парком и старинной усадьбой. Второе место занял Плес, где порекомендовали посетить Соборную гору и набережную реки Волги. На третьем месте оказался нацпарк "Таганай", расположенный недалеко от Челябинска. По словам создателей рейтинга, там можно действительно насладиться природой.

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Ранее сообщалось, что названы города России, в которых комфортно жить зимой.

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