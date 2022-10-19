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22 минуты назад

Змея проникла в самолет и вызвала панику у пассажиров

Мира Маркина

Змея заползла в самолет американской авиакомпании United Airlines и вызвала массовую панику. Для отлова рептилии пришлось вызвать полицию и службу по контролю за животными аэропорта, сообщил The Guardian.

Змея проникла на борт самолета и вызвала панику
Фото: UnsplashUnsplash

По данным издания, змея попала на борт рейса, прибывшего в аэропорт Ньюарк Либерти из Тампы (США). Пассажиры заметили ее еще на взлете — в самолете поднялась паника, люди визжали и старались не ставить ноги на пол.

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По прибытии в аэропорт выяснилось, что это была змея из семейства ужеобразных, которые не опасны для человека. О том, как рептилия проникла в самолет, ни авиакомпания, ни аэропорт комментарий дать не смогли.

Ранее запах из сумки пассажира вызвал массовую рвоту на борту самолета.

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