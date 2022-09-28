Пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете

На борту самолета, следующего по маршруту Владивосток – Хабаровск, пассажир бизнес-класса устроил дебош. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Известно, что мужчина в состоянии опьянения выражался нецензурной бранью в адрес рядом сидящих пассажиров и хватал их за одежду. На требования экипажа прекратить действия пассажир не реагировал. Также он довольно сильно толкнул стюардессу.
Тогда было решено пристегнуть мужчину ремнями безопасности, а один из пассажиров удерживал его до прилета самолета в хабаровский аэропорт. После прилета пассажира задержали сотрудники полиции.
Отмечается, что максимальная санкция статьи за дебош на борту воздушного судна предусматривает до пяти лет лишения свободы.