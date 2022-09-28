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1 час назад

Пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете

Мария Иглина

На борту самолета, следующего по маршруту Владивосток – Хабаровск, пассажир бизнес-класса устроил дебош. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете
Фото: unsplash.comunsplash.com

Известно, что мужчина в состоянии опьянения выражался нецензурной бранью в адрес рядом сидящих пассажиров и хватал их за одежду. На требования экипажа прекратить действия пассажир не реагировал. Также он довольно сильно толкнул стюардессу.

Тогда было решено пристегнуть мужчину ремнями безопасности, а один из пассажиров удерживал его до прилета самолета в хабаровский аэропорт. После прилета пассажира задержали сотрудники полиции.

Отмечается, что максимальная санкция статьи за дебош на борту воздушного судна предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее пассажир самолета потрогал соседку за грудь и попал под суд.

Новости путешествий,Хабаровский аэропорт,
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