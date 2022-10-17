Запах из сумки пассажира вызвал массовую рвоту на борту самолета

Самолет American Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за массовой тошноты на борту самолета.

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Пассажиры резко почувствовали недомогание из-за запаха ацетона, который источала ручная кладь. Вскоре у некоторых из них началась рвота.

После приземления самолет отправили в специальную зону, где его осмотрела пожарно-спасательная служба. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали, пятерых сотрудников авиакомпании доставили в медцентр в мерах предосторожности. Пассажиров разместили в гостинице, а вылет был перенесен на следующий день.

Как сообщает Служба здравоохранения и социального обеспечения, вдыхание паров ацетона может спровоцировать раздражение носа, легких, горла и глаз. Кроме того, при длительном воздействии запах может вызвать головные боли, тошноту, спутанность сознания, учащение пульса и рвоту.