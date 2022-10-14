Пассажир 29 часов летел под непрекращающиеся крики младенца

Пассажир 29-часового рейса из Новой Зеландии в Германию музыкант Генри Бизли летел под непрекращающиеся крики ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам мужчины, ребенок сидел от него через несколько рядов. И выдержать его постоянный плач было достаточно сложно, отметил он.
Музыкант опубликовал эту историю в социальных сетях. Многие подписчики посочувствовали ему. Некоторые даже предложили ввести раздельные рейсы для пассажиров с детьми или как-то штрафовать родителей, если они не могут успокоить ребенка. Однако другие все же осудили Бизли, заявив, что он мог отнестись к ситуации с пониманием.