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40 минут назад

Пассажир 29 часов летел под непрекращающиеся крики младенца

Мария Иглина

Пассажир 29-часового рейса из Новой Зеландии в Германию музыкант Генри Бизли летел под непрекращающиеся крики ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Пассажир 29 часов летел под непрекращающиеся крики младенца
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам мужчины, ребенок сидел от него через несколько рядов. И выдержать его постоянный плач было достаточно сложно, отметил он.

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Музыкант опубликовал эту историю в социальных сетях. Многие подписчики посочувствовали ему. Некоторые даже предложили ввести раздельные рейсы для пассажиров с детьми или как-то штрафовать родителей, если они не могут успокоить ребенка. Однако другие все же осудили Бизли, заявив, что он мог отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее турист удивил соцсети размером бутерброда, выданного на борту.

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