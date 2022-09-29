Стоны и звуки рвоты из кабины пилотов смутили пассажиров

«А может, это храпит пилот?», «Если это происходило перед приземлением — это точно пилот. Кто еще на борту испытывает такое напряжение?», «Если честно, моя собака хаски издает точно такие же звуки», «Это пранк от пилотов», «А может, кто-то издавал эти звуки из уборной?», «Я думаю, что кто-то подключился по Bluetooth к системе громкой связи», — написали в комментариях к видео.