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37 минут назад

Стоны и звуки рвоты из кабины пилотов смутили пассажиров

Мира Маркина

Во время рейса авиакомпании American Airlines пассажиры услышали через динамики громкой связи на борту странные звуки, напоминающие стоны и процесс рвоты. Видео опубликовал пользователь @emersoncollins1 в своем TikTok-аккаунте.

Стоны и звуки рвоты из кабины пилотов смутили пассажиров
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В ролике мужчина показал происходящее в самолете. Пассажиры недоумевают и смеются от раздающегося по громкой связи шума. По словам автора видео, это похоже на "что-то среднее между оргазмом и рвотой".

Члены экипажа заявили, что возникли технические неполадки. Однако пассажиры и пользователи TikTok решили, что странные звуки все-таки доносились из кабины пилотов.

«А может, это храпит пилот?», «Если это происходило перед приземлением — это точно пилот. Кто еще на борту испытывает такое напряжение?», «Если честно, моя собака хаски издает точно такие же звуки», «Это пранк от пилотов», «А может, кто-то издавал эти звуки из уборной?», «Я думаю, что кто-то подключился по Bluetooth к системе громкой связи», — написали в комментариях к видео.

Ролик набрал около тысячи просмотров и распространился в социальных сетях.

Ранее стало известно, что европейская авиакомпания разрешила мужчинам-бортпроводникам носить юбки.

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