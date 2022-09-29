Мужчинам-бортпроводникам разрешили носить юбки

Европейская авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам, занимающим должности бортпроводников, носить на работе юбки. Об этом передает Daily Star.

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Компания позволила сотрудникам проявлять свою гендерную идентичность и индивидуальность через внешний вид и одежду. Так, бортпроводники и пилоты теперь могут прийти на рейс в юбках, а женщины - в мужской форме.

В мае этого года авиакомпания также позволила сотрудникам не скрывать татуировки. А пассажиры Virgin Atlantic при покупке рейсов в графе "пол" могут указать гендерно-нейтральную принадлежность.