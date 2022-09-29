Раскрыт способ бесплатного получения комфортного места в самолете

Эксперты сервиса Travel Lens рассказали, как бесплатно получить комфортное место в самолете. На лафйхаки обратил внимание британский таблоид Daily Star.
Чтобы получить место получше, эксперты советуют регистрироваться на рейс позже всех. Если места с расширенным пространством для ног еще не заняты, то есть вероятность получить их бесплатно.
А если пассажир на регулярной основе летает одной и той же авиакомпанией, то ему стоит выяснить у ее представителей о наличии специальных льгот для постоянных клиентов, например, бесплатный провоз ручной клади или приоритетную посадку.
Кроме этого специалисты посоветовали приобретать места у прохода и около иллюминатора на одном ряду, а кресло между ними оставлять пустым. Так есть возможность полететь без соседа.