Раскрыт способ бесплатного получения комфортного места в самолете

Эксперты сервиса Travel Lens рассказали, как бесплатно получить комфортное место в самолете. На лафйхаки обратил внимание британский таблоид Daily Star.

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Чтобы получить место получше, эксперты советуют регистрироваться на рейс позже всех. Если места с расширенным пространством для ног еще не заняты, то есть вероятность получить их бесплатно.

А если пассажир на регулярной основе летает одной и той же авиакомпанией, то ему стоит выяснить у ее представителей о наличии специальных льгот для постоянных клиентов, например, бесплатный провоз ручной клади или приоритетную посадку.