Названы худшие страны для отдыха

Туристы обсудили худшие страны, в которых они когда-либо были на отдыхе и составили рейтинг самых отвратительных мест для отпуска. Все это они обсудили на Reddit.

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Лидером по неприятном опыту путешественников стал Египет. Страну назвали грязной и опасной. Один из пользователей рассказал, что его сестра терпела повышенное неприятное внимание от местных пожилых мужчин.

Часть Турции, расположенная на берегу Эгейского моря, тоже оказалась худшей для туристов. Как отметили комментаторы, там культура оказалась разрушена туризмом, поэтому они посоветовали выбирать для отдыха более восточные города и курорты.

На третьем месте оказались ОАЭ. Туристы написали, что главный курорты страны Дубай показался им бездушным. Кроме того, там сильно видно различие между богатыми и бедными, а на улицах можно встретить простых рабочих из соседних стран, чей труд серьезно эксплуатируют.

На четвертом месте оказался остров Занзибар. Туристы, побывавшие там, отмечают, что там сильно в глаза бросается нищета, которая стала последствием коррупции, из-за этого путешественники чувствуют себя неловко.