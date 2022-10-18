Какие экскурсии в Турции вас разочаруют

В Турции популярен формат отдыха, когда человек все время находится на территории отеля, и лишь изредка разбавляет свой день поездками к туристическим достопримечательностям. Действительно туроператоры в Турции предлагают большой выбор экскурсий и многие из них оказываются интересными, но после посещения других достопримечательностей путешественники могут остаться недовольны. О том, какие экскурсии в Турции точно не стоит посещать — в материале “Рамблера”.

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Памуккале

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Целебные ванны в этой местности ежегодно привлекают массу туристов, которые хотят на себе опробовать методы омоложения Клеопатры. Памуккале представляет собой комплекс из природных бассейнов, в которых можно искупаться, а также насладиться красотой природы. Однако туристы все чаще оказываются разочарованы экскурсией из-за нескольких причин: большое количество людей, длинная дорога, дополнительные траты и магазины в дороге. Дело в том, что Памуккале находится далеко от основных курортных городов, поэтому ехать туда довольно долго, соответственно, туристам предлагают ранний выезд, а из-за популярности достопримечательности там критично много людей. Также по дороге туроператоры организовывают экскурсии по магазинаМ, которые многим туристам не интересны.

Катание на яхте

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В разных регионах Турции предлагают различные вариации катаний на яхте. Как правило, это экскурсия, которая длится с утра до вечера. Туристов сажают на корабль, увозят в лагуну, где они купаются, а потом они едут обратно. Все это может сопровождаться развлечениями на корабле, например, концертами или пенной вечеринкой. Однако удовольствия эта экскурсия не приносит по нескольким причинам. Во-первых, на корабль набирают слишком много людей, поэтому находиться, а уж тем более нырять с палубы, довольно трудно. Во-вторых, на экскурсию приходят люди разного возраста, в том числе и дети, поэтому отдохнуть у взрослых без криков на фоне не получится. В-третьих, развлечения, судя по отзывам туристов, оставляют желать лучшего.

Каппадокия

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