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52 минуты назад

Россияне стали чаще летать в Юго-Восточную Азию

Мария Иглина

Россияне стали чаще приобретать туры в Юго-Восточную Азию. Об этом сообщают туроператоры, передает "Вестник АТОР".

Россияне стали чаще летать в Юго-Восточную Азию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Известно, что у Ambotis Holidays лидером по спросу среди стран Юго-Восточной Азии является Таиланд. По словам туроператоров, на это влияет наличие прямых рейсов и большое количество удобных вариантов со стыковками.

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Также одним из самых популярных направлений является остров Бали, особенно через Малайзию. Дело в том, что такой стыковочный перелет обходится гораздо дешевле.

Отдых на двоих с вылетом из Москвы, включая все перелеты, на 2 ночи в Куала-Лумпуре и 6 ночей на Бали в 2-звездном отеле будет стоить 260 тысяч рублей.

Ранее были перечислены новые зарубежные направления.

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