Россияне стали чаще летать в Юго-Восточную Азию

Россияне стали чаще приобретать туры в Юго-Восточную Азию. Об этом сообщают туроператоры, передает "Вестник АТОР".

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Известно, что у Ambotis Holidays лидером по спросу среди стран Юго-Восточной Азии является Таиланд. По словам туроператоров, на это влияет наличие прямых рейсов и большое количество удобных вариантов со стыковками.

Также одним из самых популярных направлений является остров Бали, особенно через Малайзию. Дело в том, что такой стыковочный перелет обходится гораздо дешевле.

Отдых на двоих с вылетом из Москвы, включая все перелеты, на 2 ночи в Куала-Лумпуре и 6 ночей на Бали в 2-звездном отеле будет стоить 260 тысяч рублей.