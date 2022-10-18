Эксперт рассказала, как оформить полис за границей

Россияне, отдыхающие за границей, могут оформить медицинский полис благодаря опции “уже в поезде”. О том, как это сделать, рассказала Замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова, пишет “Газета.ру”.

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Эксперт подчеркнула, что полис страхования можно оформить даже за границей, но работать он будет только при выборе опции “уже в поезде” — для таких туристов действует франшиза на пять дней с момента заключения договора. Также за границей можно купить страховку, которая защитит только в том регионе, где турист намерен отдыхать.

По словам Купцовой, если у туриста истекает срок действия полиса страхования, в случае продления своего пребывания в другой стране о покупке нового необходимо позаботиться заранее.

По данным эксперта, спрос на полисы среди туристов из России вырос за август-сентябрь этого года примерно в 3,8 раза, по сравнению с последними днями августа. Самые популярные направления по полисам ВЗР — Турция и Израиль.