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2 часа назад

Страховщики рассказали, чего опасаться в популярных странах

Мира Маркина

Специалисты Страхового Дома ВСК подвели итоги летнего туристического сезона. Они составили топ обращений путешественников, которые провели свой отпуск в России, Турции и Египте. Список опубликован на портале volga.news.

Страховщики рассказали, чего опасаться в популярных странах
Фото: unsplash.comunsplash.com

Одной из самых распространенных причин обращения к врачу по полису страхования путешествующих стала диарея. До 30% страховых случаев среди отдыхающих в России приходилось на этот симптом.

С температурой за медицинской помощью туристы шли немного реже (в 24% случаев в общем и в 29% – в РФ). Также в топ обращений вошли признаки ОРВИ, отит и травмы (10%, 6% и 5% соответственно).

Страховщики отметили, что 2% обращений от туристов из Турции пришлось на отеки конечностей, шеи, глаз, лица. Были и неожиданные случаи. Несколько путешественников пожаловались на укусы и травмы, полученные при встрече с дикими кошками – в Кемере, Анталии, Белеке. В египетской Хургаде туристы пострадали от обезьян.

Ранее “Рамблер” писал, на что обратить внимание при оформлении туристической страховки.

Новости путешествий,ВСК,
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