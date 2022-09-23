Страховщики рассказали, чего опасаться в популярных странах

Специалисты Страхового Дома ВСК подвели итоги летнего туристического сезона. Они составили топ обращений путешественников, которые провели свой отпуск в России, Турции и Египте. Список опубликован на портале volga.news.

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Одной из самых распространенных причин обращения к врачу по полису страхования путешествующих стала диарея. До 30% страховых случаев среди отдыхающих в России приходилось на этот симптом.

С температурой за медицинской помощью туристы шли немного реже (в 24% случаев в общем и в 29% – в РФ). Также в топ обращений вошли признаки ОРВИ, отит и травмы (10%, 6% и 5% соответственно).

Страховщики отметили, что 2% обращений от туристов из Турции пришлось на отеки конечностей, шеи, глаз, лица. Были и неожиданные случаи. Несколько путешественников пожаловались на укусы и травмы, полученные при встрече с дикими кошками – в Кемере, Анталии, Белеке. В египетской Хургаде туристы пострадали от обезьян.