На что обратить внимание при оформлении туристической страховки

Во время планирования путешествия, необходимо уделить особое внимание оформлению туристического страхового полиса. Если вы приобретаете пакетный тур, страховка, скорее всего, уже будет включена в стоимость. Однако не всегда того, что предлагает такой полис, бывает достаточно для проведения комфортного и безопасного отпуска. "Рамблер" подготовил перечень пунктов, на которые стоит обратить внимание, подбирая страховой тариф.

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Даже если в тур уже включена страховка, внимательно изучите ее, ведь если она вас не устраивает, вы можете самостоятельно приобрести другую поверх той, что и так вошла в стоимость. Особенно актуально расширенное страхование для выезжающих за рубеж, если вы планируете отпуск с детьми или же ваш отдых собирается быть слишком активным.

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Сейчас на рынке большое количество компаний, которые предлагают разные условия за разную стоимость. Изучив отзывы в интернете на специальных сервисах, вы сможете подобрать подходящую, однако вот основные пункты, на которые стоит обратить внимание и от которых можно отталкиваться, чтобы сузить количество вариантов:

Наличие франшизы. Страховой полис с франшизой подразумевает, что ту сумму, которая оговорена в этом пункте, вы должны будете оплатить сами, а все, что выйдет за ее рамки, будет покрыто страховой компанией.

Страхование от несчастного случая. Этот пункт стоит подключить, если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта или просто активно проводить отдых – у многих компаний есть отдельные тарифы для такого случая.

Покрытие медицинских расходов, даже если в крови пациента был обнаружен алкоголь. На этом пункте стоит поставить галочку, если вы планируете употреблять спиртное в отпуске. Это важно, потому что большая часть страховых компаний не станет оплачивать расходы на медицинскую помощь, если вы были в момент получения травмы в состоянии алкогольного опьянения.

Покрытие расходов на помощь, связанную с коронавирусной инфекцией. Сейчас многие компании включают это в свои тарифы по понятным причинам. Если это прописано в вашем договоре, страховка сможет оплатить лечение и госпитализацию заболевшего ковидом, в некоторых случаях даже оплатить проживание на карантине и замену билетов.

Обращайте внимание на ассистанс - это партнер страховой компании за рубежом, который выступает посредником между страховой компанией, самим застрахованным и медицинскими или транспортными организациями непосредственно в стране пребывания туриста. Именно сотрудники этого сервиса будут решать ваши проблемы и согласовывать со страховой проведение необходимых процедур и их стоимость.

Изучите, много ли партнеров в городе, в который вы отправляетесь, у вашей страховой компании. Далеко не все больницы и медицинские центры принимают иностранцев по страховому полису.

Обратите внимание, подразумевает ли ваш полис страхование от невыезда. Перед поездкой может случиться всякое, и если такой пункт учтен в договоре, страховая вернет вам стоимость тура, если вы не сможете вылететь в запланированные даты по уважительным причинам.

Выберите пункт "покрытие расходов в случае обострения хронических заболеваний", если у вас таковые имеются. Тк во многих случаях без этого страховка не покроет расходы на лечение обострившихся хронических болезней.

Если вы отправляетесь в южные страны, обязательно проследите, чтобы страховка покрывала расходы на лечение солнечных ожогов и купирование аллергических реакций.

Беременным девушкам стоит особенно внимательно изучить пункты договора. Не все их них включают покрытие рисков, а некоторые не будут действовать на определенном сроке и вовсе.