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2 часа назад

На что обратить внимание при оформлении туристической страховки

Мира Маркина

Во время планирования путешествия, необходимо уделить особое внимание оформлению туристического страхового полиса. Если вы приобретаете пакетный тур, страховка, скорее всего, уже будет включена в стоимость. Однако не всегда того, что предлагает такой полис, бывает достаточно для проведения комфортного и безопасного отпуска. "Рамблер" подготовил перечень пунктов, на которые стоит обратить внимание, подбирая страховой тариф.

На что обратить внимание при оформлении туристической страховки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Даже если в тур уже включена страховка, внимательно изучите ее, ведь если она вас не устраивает, вы можете самостоятельно приобрести другую поверх той, что и так вошла в стоимость. Особенно актуально расширенное страхование для выезжающих за рубеж, если вы планируете отпуск с детьми или же ваш отдых собирается быть слишком активным.

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Сейчас на рынке большое количество компаний, которые предлагают разные условия за разную стоимость. Изучив отзывы в интернете на специальных сервисах, вы сможете подобрать подходящую, однако вот основные пункты, на которые стоит обратить внимание и от которых можно отталкиваться, чтобы сузить количество вариантов:

  • Наличие франшизы. Страховой полис с франшизой подразумевает, что ту сумму, которая оговорена в этом пункте, вы должны будете оплатить сами, а все, что выйдет за ее рамки, будет покрыто страховой компанией.
  • Страхование от несчастного случая. Этот пункт стоит подключить, если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта или просто активно проводить отдых – у многих компаний есть отдельные тарифы для такого случая.
  • Покрытие медицинских расходов, даже если в крови пациента был обнаружен алкоголь. На этом пункте стоит поставить галочку, если вы планируете употреблять спиртное в отпуске. Это важно, потому что большая часть страховых компаний не станет оплачивать расходы на медицинскую помощь, если вы были в момент получения травмы в состоянии алкогольного опьянения.
  • Покрытие расходов на помощь, связанную с коронавирусной инфекцией. Сейчас многие компании включают это в свои тарифы по понятным причинам. Если это прописано в вашем договоре, страховка сможет оплатить лечение и госпитализацию заболевшего ковидом, в некоторых случаях даже оплатить проживание на карантине и замену билетов.
  • Обращайте внимание на ассистанс - это партнер страховой компании за рубежом, который выступает посредником между страховой компанией, самим застрахованным и медицинскими или транспортными организациями непосредственно в стране пребывания туриста. Именно сотрудники этого сервиса будут решать ваши проблемы и согласовывать со страховой проведение необходимых процедур и их стоимость.
  • Изучите, много ли партнеров в городе, в который вы отправляетесь, у вашей страховой компании. Далеко не все больницы и медицинские центры принимают иностранцев по страховому полису.
  • Обратите внимание, подразумевает ли ваш полис страхование от невыезда. Перед поездкой может случиться всякое, и если такой пункт учтен в договоре, страховая вернет вам стоимость тура, если вы не сможете вылететь в запланированные даты по уважительным причинам.
  • Выберите пункт "покрытие расходов в случае обострения хронических заболеваний", если у вас таковые имеются. Тк во многих случаях без этого страховка не покроет расходы на лечение обострившихся хронических болезней.
  • Если вы отправляетесь в южные страны, обязательно проследите, чтобы страховка покрывала расходы на лечение солнечных ожогов и купирование аллергических реакций.
  • Беременным девушкам стоит особенно внимательно изучить пункты договора. Не все их них включают покрытие рисков, а некоторые не будут действовать на определенном сроке и вовсе.

Стоимость полиса будет складываться из перечисленных факторов, помимо этого учитывается и возраст путешественника.

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