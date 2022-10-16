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3 часа назад

Почему нельзя оборачивать чемодан пленкой

Мария Каткова

Говорят, что россиянина в аэропорте можно вычислить по чемодану, обмотанному полиэтиленовой пленкой. Так путешественники пытаются обезопасить свои личные вещи в багаже от сотрудников аэропорта. Однако на самом деле это действие лишь усложняет жизнь туристам. О том, почему так делать не стоит — в материале “Рамблера”.

Почему нельзя оборачивать чемодан пленкой
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Пленка не гарантирует безопасность

Известны случаи, когда кражи случались и из чемоданов, обмотанных пленкой. Недобросовестным сотрудникам не составляет труда растянуть пленку и приоткрыть чемодан. Даже если там находится что-то ценное, если они захотят, смогут спокойно забрать все необходимое. Поэтому если вы хотите не допустить кражи, лучше воспользоваться кодовым замком на чемодане или повесить дополнительный замок с ключом.

Неопознанный чемодан

Существует риск перепутать чемодан на багажной ленте, если он будет обернут в пленку. Не все пассажиры смотрят на штрихкод со своей фамилией, который приклеивается на чемодан после регистрации. Есть шанс, что вы заберете чужой чемодан или кто-то возьмет себе ваши вещи. Такой стресс может сильно испортить отпуск в самом его начале. Или сделает нервным возвращение домой. В любом случае, риск перепутать багаж велик, поэтому стоит внимательно относиться к этому при получении.

Что делать, если вы опоздали на стыковочный рейс

Невозможность достать что-то из чемодана

Перед тем, как обернуть чемодан в пленку, лучше составить список вещей, которые будут необходимы вам в полете. Довольно часто случается такое, что человек вспоминает о том, что забыл, например, паспорт в чемодане уже после того, как его обернули пленкой. В итоге чемодан приходится распаковывать, а потом оборачивать еще раз.

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