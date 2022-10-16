Почему нельзя оборачивать чемодан пленкой

Говорят, что россиянина в аэропорте можно вычислить по чемодану, обмотанному полиэтиленовой пленкой. Так путешественники пытаются обезопасить свои личные вещи в багаже от сотрудников аэропорта. Однако на самом деле это действие лишь усложняет жизнь туристам. О том, почему так делать не стоит — в материале “Рамблера”.

Пленка не гарантирует безопасность

Известны случаи, когда кражи случались и из чемоданов, обмотанных пленкой. Недобросовестным сотрудникам не составляет труда растянуть пленку и приоткрыть чемодан. Даже если там находится что-то ценное, если они захотят, смогут спокойно забрать все необходимое. Поэтому если вы хотите не допустить кражи, лучше воспользоваться кодовым замком на чемодане или повесить дополнительный замок с ключом.

Неопознанный чемодан

Существует риск перепутать чемодан на багажной ленте, если он будет обернут в пленку. Не все пассажиры смотрят на штрихкод со своей фамилией, который приклеивается на чемодан после регистрации. Есть шанс, что вы заберете чужой чемодан или кто-то возьмет себе ваши вещи. Такой стресс может сильно испортить отпуск в самом его начале. Или сделает нервным возвращение домой. В любом случае, риск перепутать багаж велик, поэтому стоит внимательно относиться к этому при получении.

Невозможность достать что-то из чемодана