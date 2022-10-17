Названы самые дешевые города для отельного отдыха

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые бюджетные направления для отдыха в отеле. Об этом сообщает "Лента.ру".

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По словам специалистов, дешевле всего стоит размещение в отелях Бангкока. Средняя стоимость проживания — от 750 рублей. Следующим городом в списке оказалась Бухара. Там цены на ночь в отеле начинаются от 850 рублей. Третье место занял Денпасар. Остановиться там стоит от тысячи рублей за сутки.

В топ-5 самых дешевых направлений вошли также Коломбо, где ночь в отеле стоит от 1150 рублей, и Ханой, где можно остановиться за 1300 рублей в сутки. Чуть выше средняя стоимость размещения в Оше и на Пхукете — 1650 рублей.

Кроме того, в рейтинг сервиса попали: Стамбул и Баку (от 2100 рублей за ночь в отеле), Худжанд (от 2300 рублей), Анталия (от 2600 рублей), Ереван (от 3500 рублей), Бишкек (от 3550 рублей), Астана (от 3700 рублей), Белград (от 3800 рублей), Дубай (от 3900 рублей) и Ташкент (от 4450 рублей).