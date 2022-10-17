Названы самые популярные страны для поездок на Новый год

Самыми популярными среди россиян направлениями для отдыха на Новый год являются Турция, ОАЭ и Египет. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Также в рейтинг пяти самых популярных направлений на предстоящие новогодние праздники вошли Таиланд и Мальдивы.

По словам специалистов АТОР, на данный момент россияне активнее обычного покупают путевки на Новый год. По их мнению, это связано с желанием успеть забронировать тур по более низкой цене, так как спрос высокий, а авиаперевозка ограничена.