Названы самые популярные страны для поездок на Новый год

Самыми популярными среди россиян направлениями для отдыха на Новый год являются Турция, ОАЭ и Египет. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Также в рейтинг пяти самых популярных направлений на предстоящие новогодние праздники вошли Таиланд и Мальдивы.
По словам специалистов АТОР, на данный момент россияне активнее обычного покупают путевки на Новый год. По их мнению, это связано с желанием успеть забронировать тур по более низкой цене, так как спрос высокий, а авиаперевозка ограничена.
В прошлом году осенью путевки в некоторые страны были на 40-50 процентов ниже, чем сейчас. Более чем в два раза подорожали туры в Турцию. Отдохнуть в ОАЭ теперь на 7,1 процента дороже, чем в прошлом году.