Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
50 минут назад

АТОР назвала самые популярные направления поездок на Новый год

Мира Маркина

Самыми популярными среди россиян направлениями для отдыха на Новый год являются Турция, ОАЭ и Египет. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы самые популярные страны для поездок на Новый год
Фото: pxhere.compxhere.com

Также в рейтинг пяти самых популярных направлений на предстоящие новогодние праздники вошли Таиланд и Мальдивы.

По словам специалистов АТОР, на данный момент россияне активнее обычного покупают путевки на Новый год. По их мнению, это связано с желанием успеть забронировать тур по более низкой цене, так как спрос высокий, а авиаперевозка ограничена.

5 идей, где можно провести Новый год

В прошлом году осенью путевки в некоторые страны были на 40-50 процентов ниже, чем сейчас. Более чем в два раза подорожали туры в Турцию. Отдохнуть в ОАЭ теперь на 7,1 процента дороже, чем в прошлом году.

Ранее эксперт рассказал, как спланировать отдых в ноябрьские праздники.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители