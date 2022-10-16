5 идей, где можно провести Новый год

Середина октября — самое время, чтобы начать строить планы на Новый год. В некоторых странах, до которых все еще можно добраться будет приятная погода, да и знакомых вы там наверняка встретите. "Рамблер" расскажет, где отметить новогодние праздники.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Стамбул

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Новый год в Стамбуле можно провести очень здорово, как минимум потому что на улице хорошая погода. Достаточно накинуть легкую куртку на свитер и вы готовы гулять всю ночь. Чаще всего туристы отмечают праздник в ресторане, правда, бронировать его лучше заранее, чтобы потом спокойно отправиться на прогулку по городу или в бар. Турки тоже отмечают праздник 31 декабря, поэтому музыка и веселье вам точно обеспечены.

Казань

Новый год в Казани удивит атмосферой татарского гостеприимства. Отправляйтесь праздновать к главной елке у центра семьи «Казан», побывайте в резиденции Кыш-Бабая и на дискотеке в парке 1000-летия. В Казани красиво, вкусно и душевно, плюс добраться туда гораздо легче, чем за границу. Посмотреть, как в одном городе сочетаются сразу несколько культур и увидеть совершенно другую Россию точно стоит того.

Тбилиси

В Тбилиси Новый год отмечают сытно и пьяно, а новогодний салют здесь может легко сравниться с московским. Грузины проводят новогоднюю ночь сначала дома с родственниками и друзьями, а потом встречаются на центральной площади, где людей ожидают невероятные шоу и поют грузинские звезды. После основных мероприятий самые стойкие расходятся по барам.

Москва

Новогодняя Москва привлекает своей волшебной атмосферой и сказочной энергетикой десятки тысяч туристов. Глобальное украшение столицы давно стало традицией. В это время город полностью преображается, так что ночью на улицах вас будут ждать конкурсы, теплые напитки и бесплатное метро, чтобы добраться до самого центра.

Ташкент