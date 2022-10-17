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3 часа назад

Стоимость авиабилетов в страны бывшего СССР рекордно снизилась

Мира Маркина

Цены на авиабилеты в страны бывшего СССР вернулись к докризисным значениям – в зависимости от направления цена упала в 3-30 раз. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиабилеты в страны бывшего СССР рекордно подешевели
Фото: РамблерРамблер

Сколько сейчас стоят авиабилеты в любимые страны россиян

Так, если 26 сентября билет из Москвы в Ереван стоил 360 тысяч рублей, то 26 октября перелет обойдется в 30 раз дешевле и будет стоить от 12 тысяч рублей (с вылетом из Москвы и пересадкой в Сочи).

Кроме того, рекордно снизилась стоимость авиабилетов в Ташкент – с 322 тысяч рублей упала до 18,6 тысячи рублей. В Алматы теперь можно улететь за 19,6 тысячи рублей вместо 64 тысяч.

Перелет в Тбилиси 26 октября обойдется в 22,4 тысячи рублей. 26 сентября самый доступный вариант стоил 179 тысяч рублей.

Помимо прочего, подешевели билеты в Дубай и Стамбул.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как сэкономить на авиабилетах.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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