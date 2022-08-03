5 способов сэкономить на авиабилетах

Умение подобрать билеты — это тоже искусство. Пока одни тратят последние деньги на удобный перелет, другие успевают и экономить, и путешествовать больше. "Рамблер" расскажет про пять способов, как это сделать.

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Будьте гибким

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Обычно дешевле всего лететь из Москвы, потому что большинство пересадок происходит именно здесь. Иногда дешевле доехать на поезде до Москвы и улететь в другую страну. А жителям Питера проще добраться до Европы из-за обилия европейских лоукостеров.

Кстати, в Европе чем больше аэропорт, тем больше денег он берет за обслуживание самолета. Поэтому лучше лететь в небольшие города, а потом на автобусе добираться до столицы.

Выбирайте в бюджетные компании

Составляйте сложные маршруты и экономьте на этом. Дело в том, что самые бюджетные условия у европейских лоукостеров. Поэтому выгодно посещать сразу несколько стран Европы, а не посещать их раз в год отдельно.

Например, если бронировать билет заранее, то за 20 евро из Эстонии можно улететь в Германию. Однако, покупая дешевый билет, вы лишите себя питания на борту, шанса сдать билет или поменять дату, иногда — бесплатного провоза багажа.

Летите в сезон

Далеко не все любят отдыхать в сезон, но чартерный перелет все еще один из самых бюджетных способов добраться из точки А в точку Б. Чартеры летают только в определенные места и только в высокий сезон. Эти рейсы используют туристические агентства в составе пакетных путевок.

Когда агентство заполняет самолет не полностью, можно купить очень дешевый "горящий" билет. Однако в последний момент такой перелет могут перенести на другое время.

Хитрите

Трюк для самых хитрых: купите билет с пересадкой и просто проигнорируйте последний сегмент. Очень часто этот лайфхак помогает сэкономить много денег. Здесь главное путешествовать с ручной кладью, а не багажом.

Первый рейс пропускать ни в коем случае нельзя. Не подходит этот вариант и для билетов туда-обратно. После пропуска любого из сегментов билет аннулируется. Обратный билет придется купить отдельно.

Используйте скидки

Не игнорируйте подписки на рассылки от авиакомпаний, ведь они постоянно предлагают клиентам скидки и бонусы. За регистрацию в программах лояльности вы получите мили и купоны на покупки в дьюти-фри, проживание в отелях и бесплатные билеты.