Сколько сейчас стоят авиабилеты в любимые страны россиян

Если вы прямо сейчас задумались о том, куда бы вот так просто взять и улететь, то "Рамблер" предлагает вам свою подборку интересных предложений: куда, когда, а главное — сколько стоит.

На самом деле купить билет куда угодно не так-то просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Если спонтанность — ваше второе имя, выбор будет весьма ограничен, а еще придется потратить больше денег. Хотите сэкономить планируйте заранее. Нужно быть также готовым к тому, что сервис может показывать даты, на которые есть есть билеты в наличии, но по факту оказывается, что нет. Жмешь на зеленые цифры, а получаешь обидное сообщение, что билетов нет, так как дата указана слишком поздняя. Вторая причина — отсутствие авиасообщения со страной. Такое тоже бывает.

Видео дня

Лучшие цены предлагают страны ближайшего зарубежья, куда не нужна виза — это очень приятный бонус.

Так, самый дешевый билет в Ереван на 23 сентября обойдется в 80 086 рублей. В эту стоимость включен и обратный билет на второе октября. Но такой в наличии был всего один, другие дороже.

Скриншот сайта aviasales.ru

Улететь в Бишкек уже дороже — 101 022 рубля — вылет также 23 сентября. Билет также туда-обратно, с возвращением 30 сентября.

Билеты в Душанбе и Ташкент уже дешевле — 31 758 и 23 045 рублей соответственно, но и вылет позже. В Душанбе ближайшая дата — 29 сентября, а в Ташкент — 22 сентября. В стоимость включен обратный билет через неделю.

Если смотреть билеты в чуть более дальние страны, сложнее найти обратные билеты, поэтому приводим данные по ценам лишь в одном направлении.

Билет в Стамбул с вылетом 3 сентября обойдется в 77 136 рублей, в Дубай ближайшая дата 28 сентября, билет будет стоить 282 890 рублей, Абу-Даби дешевле 120 168 рублей с вылетом 29 сентября. Если сильно не торопиться, то 30 сентября можно улететь в Рио-де-Жанейро за 172 002 рубля, по соотношению цены к дальности перелета — это самый выгодный вариант.

Скриншот сайта aviasales.ru