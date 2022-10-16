Куда поехать на поезде из Москвы, потратив до 1000 рублей

Эксперты сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» назвали самые бюджетные направления путешествий на поезде из Москвы, билеты на которые стоят до тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Дешевле всего, по словам специалистов, поехать в Переславль-Залесский. Билет стоит 386 рублей в одну сторону. Бюджетно можно съездить и в Калуги. Стоимость билета - 696 рублей на человека. На третьем месте - Тула. Билет до города обойдется путешественнику в 783 рубля.