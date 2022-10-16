Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Эксперты рассказали, куда поехать на поезде из Москвы, потратив до 1000 рублей

Мира Маркина

Эксперты сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» назвали самые бюджетные направления путешествий на поезде из Москвы, билеты на которые стоят до тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Куда поехать на поезде из Москвы, потратив до 1000 рублей
Фото: pxhere.compxhere.com

Дешевле всего, по словам специалистов, поехать в Переславль-Залесский. Билет стоит 386 рублей в одну сторону. Бюджетно можно съездить и в Калуги. Стоимость билета - 696 рублей на человека. На третьем месте - Тула. Билет до города обойдется путешественнику в 783 рубля.

Когда билеты на поезда дешевле всего

Также в список попали Ростов Великий (874 рубля), Рязань (918 рублей), Ярославль (954 рубля) и Брянск (989 рублей).

Ранее стало известно, что Чехия запретит въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители