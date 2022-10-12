Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
45 минут назад

Когда билеты на поезда дешевле всего

Мира Маркина

В зависимости от сезона цены на железнодорожные билеты меняются. В каждое время года у перевозчиков действует определенный коэффициент, который может как повышаться, так и понижаться. Когда выгоднее всего путешествовать по России? Рассказываем в материале "Рамблера".

Когда билеты на поезда дешевле всего
Фото: pxhere.compxhere.com

Билеты на места в плацкарте или сидячие места выгоднее всего покупать на следующие даты поездки:

  • 11 января — 18 февраля;
  • 23 февраля — 3 марта;
  • 9-24 марта;
  • 5-21 апреля;
  • 16-26 мая;
  • 3-27 октября;
  • 7-20 ноября;
  • 21 ноября — 21 декабря.

В эти дни цены ниже на 10-15 процентов. Самые дорогие билеты, как правило, в период с 17 июня по 31 августа и 29-30 декабря - в сезон отпусков и перед Новым годом. В эти даты перевозчики поднимают цены на 20 процентов.

На 15 процентов дороже ездить в период с 29 апреля по 3 мая и с 9 по 16 июня. Стоимость билетов на 10 процентов выше также, если вы собрались в поездку с 4 по 8 марта, с 4 по 9 мая, с 1 по 18 сентября и с 24 по 28 декабря.

А, вот, нейтральные даты, которые не попадают на праздники, отпуска и школьные каникулы, поэтому приобрести билет можно по стандартной цене:

  • 10-15 мая;
  • 27 мая — 8 июня;
  • 19 сентября — 2 октября;
  • 28 октября — 2 ноября;
  • 31 декабря.
Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители