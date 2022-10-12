Когда билеты на поезда дешевле всего

В зависимости от сезона цены на железнодорожные билеты меняются. В каждое время года у перевозчиков действует определенный коэффициент, который может как повышаться, так и понижаться. Когда выгоднее всего путешествовать по России? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Билеты на места в плацкарте или сидячие места выгоднее всего покупать на следующие даты поездки:

11 января — 18 февраля;

23 февраля — 3 марта;

9-24 марта;

5-21 апреля;

16-26 мая;

3-27 октября;

7-20 ноября;

21 ноября — 21 декабря.

В эти дни цены ниже на 10-15 процентов. Самые дорогие билеты, как правило, в период с 17 июня по 31 августа и 29-30 декабря - в сезон отпусков и перед Новым годом. В эти даты перевозчики поднимают цены на 20 процентов.

На 15 процентов дороже ездить в период с 29 апреля по 3 мая и с 9 по 16 июня. Стоимость билетов на 10 процентов выше также, если вы собрались в поездку с 4 по 8 марта, с 4 по 9 мая, с 1 по 18 сентября и с 24 по 28 декабря.

А, вот, нейтральные даты, которые не попадают на праздники, отпуска и школьные каникулы, поэтому приобрести билет можно по стандартной цене: