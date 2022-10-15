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58 минут назад

Женщина пять часов летела в самолете прямо позади бывшей жены своего мужа

Диана Товсепова

Женщину заставили сидеть за бывшей женой мужа во время «нелепого» пятичасового перелета.

Женщина пять часов летела в самолете прямо позади бывшей жены своего мужа
Фото: PxherePxhere

Если вы в самолете, последнее, что вы ожидаете, это столкнуться с кем-то, кого вы знаете, особенно с бывшей девушкой вашего мужа. Однако кошмары одной женщины сбылись, когда она узнала женщину в аэропорту, но отмахнулась от этой мысли, потому что подумала, что она просто на нее похожа.

Так, Талия Скотт поделилась в соцсетях своим кошмарным полетом, когда ей пришлось смотреть на затылок бывшей жены мужа.

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Талия объяснила, она и ее муж Роджер оказались в самолете прямо позади его бывшей жены, так что они были вынуждены смотреть на ее голову весь полет.

Она написала: «Следующие пять часов мне приходилось смотреть ей в затылок. Это было смешно».

Ранее мы писали о том, когда лучше лететь в Турцию.

Новости путешествий,Thalia,
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