Пять мифов о полетах, в которые мы верим из-за кино

Некоторые предрассудки, связанные с авиаотраслью, навеяны нам массовой культурой. “Рамблер” расскажет о них.

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Где-то в самолете обязательно есть “тайная комната”

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В картине “Экипаж” (1980) во время полета ломается руль высоты. В хвостовой части самолета происходит разгерметизация. Пилоты принимают решение: кто-то должен выбраться через потайное отверстие в отсек верхнего двигателя и устранить неполадку. В кадре бортинженер прорубил топором шпангоут, чтобы попасть в хвостовую часть фюзеляжа. А там якобы есть доступ к шахте воздухозаборника верхнего двигателя. Дальше второй пилот пробирается к лючку и оказывается снаружи самолета. Но ни лючка, ни доступа, показанного в картине, в реальности не существует.

Ошибки пилотирования

В фильме “Воздушная тюрьма” (1997) пилот из числа реднеков управляет самолетом на земле при помощи поворотов штурвала влево-вправо. И все бы ничего, только самолеты подобного плана управляются при помощи отдельного штурвальчика (дилера), не основного, или отклонением педалей.

Длина взлетной полосы

В шестом “Форсаже” (2013), конечно, есть множество художественных допущений. Но самая странная деталь связана с эпизодом взлета и посадки самолета АН-124. Учитывая его скоростные способности на все маневры борту понадобилась бы взлетно-посадочная полоса длиной 20 километров. Но таких просто не существует. Для современных авиалайнеров достаточно трех километров. Пять с половиной километров в “Жуковском” – это скорее необходимость. Там часто тестировали разные летательные аппараты.

Хакерские проделки

В некоторых фильмах, например, во втором фильме франшизы “Крепкий орешек” (1990) использовано клише с удаленным перехватом управления самолетом. И это технически невозможно – изменить глиссаду борта и уровня аэропорта, тем более буквально в одно движение. Плюс не стоит забывать о том, что у экипажа перед глазами остаются показатели барометрического и радиовысотомера. Их хакнуть точно нельзя.

Стакан воды как ориентир