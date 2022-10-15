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2 часа назад

Когда лучше ездить в Турцию: видео

Стелла Шмель

Турция – страна, которая предоставляет отдых на любой вкус. Туристы смогут найти себе развлечения по душе: от посещения различных достопримечательностей, до исключительно пляжного отдыха.

Однако у каждого региона Турции есть свои особенности, поэтому их стоит посещать в разное время года, чтобы застать идеальные погодные условия.

Ксения Визова рассказала в TikTok о том, в какие месяцы лучше всего посещать различные курорты страны.

Подробнее о том, когда и куда лучше ехать в Турции, смотрите в видео.

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