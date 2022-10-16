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2 часа назад

Почему стюардессы держат руки за спиной: видео

Стелла Шмель

При встрече пассажиров на борту и при проходе по салону бортпроводники всегда держат руки за спиной. У этого жеста есть объяснение.

Во время встречи пассажиров на борту самолета, бортпроводник с помощью ручного счетчика отмечает количество людей, поднявшихся на борт. Позже, после того как все пассажиры займут свои места, бортпроводники еще раз проходят по салону, чтобы проверить пристегнуты ли ремни, параллельно пересчитывая всех пассажиров. Это делается для безопасности.

А за спиной этот счетчик держат банально для того, чтобы не смущать пассажиров.

Подробнее об этом смотрите в видео.

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Ранее мы рассказывали о том, с какими неприятными моментами приходится сталкиваться стюардессам.

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