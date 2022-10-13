Что делать, если вы опоздали на стыковочный рейс

Люди, которые никогда не летали с пересадками, часто впадают в ступор при транзите. Однако бывают более сложные ситуации, когда человек опаздывает на рейс по разным причинам. Есть несколько вариантов действий, и в материале “Рамблера” — о том, как действовать в зависимости от случая.

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Транзитный пассажир?

Сначала вам нужно определиться со своим статусом. Если вы транзитный пассажир, это сильно облегчает вашу задачу. Определить, транзитом ли вы летите, поможет ваш билет. Если он один на оба перелета, то вы считаетесь транзитным. Если билета два, несмотря на то, что это может быть одна авиакомпания, то транзитным пассажиром вы не считаетесь.

Виновата авиакомпания

Если ваш первый рейс задержали так, что вы не смогли попасть на второй, все требования нужно предъявлять авиакомпании, которая задержала ваш рейс. Если вы являетесь транзитным пассажиром, то авиакомпания обязана бесплатно предоставить вам билет на ближайший самолет. Кроме того, пассажиру предоставляются все условия, как и при задержке рейса. Спустя два часа вам должны предоставить прохладительные напитки, после четырех часов ожидания — горячее питание, а если рейс будет произведен через 6 часов ночью и 8 днем, то вам обязаны предоставить трансфер и отель.

Обращаться нужно на стойку авиакомпании в аэропорте. Если таковой не имеется, нужно связаться с представителями по телефону. Как правило, они указаны на сайте авиакомпании.

Однако если вы не являетесь транзитным пассажиром, ваш билет аннулируется. Также стоит прочитать правила авиакомпании, так как в некоторых случаях при опоздании на рейс обратный билет также может быть аннулирован.

Виноват пассажир

Если опоздание произошло по вине пассажира, авиакомпания не обязана предоставлять ему новый билет, а также условия ожидания. Однако, как показывает практика, обратиться к представителям все-таки стоит. Объясните вашу ситуацию и вежливо попросите помочь. Полную сумму вам не возместят, но можно договориться на половину, а также на скидку на последующие билеты. Важно не угрожать и не кричать, а спокойно рассказать ситуацию и попросить помощи.