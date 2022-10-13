Неприятная правда о работе стюардесс

Профессию бортпроводника чересчур романтизируют. На первый взгляд эта работа кажется простой и интересной благодаря путешествиям и знакомствам с новыми людьми. Однако существует несколько факторов, которые омрачают все плюсы работы стюардессой. О них — в материале “Рамблера”.

Жесткие рамки

Многие современные авиакомпании расширяют свои стандарты в подходе к работе стюардессы. Если раньше девушки были лицом авиакомпании, то теперь перевозчики больше думают о комфорте экипажа. Однако многим стюардессам до сих пор приходится следовать жестким правилам авиакомпании. Например, девушки должны носить исключительно юбки и носить только обувь на каблуках на протяжении всего полета.

Также стюардессы не могут самовыражаться: отходить от регламентированного макияжа, делать креативные прически, татуировки, пирсинг и покрывать ногти яркими цветами.

Профессиональные болезни

Наиболее часто среди стюардесс встречается варикоз, так как весь полет девушки проводят на ногах и на каблуках. Они переносят тяжелые физические нагрузки, так как им приходится помогать пассажирам с их багажом. Вес тележки, в которой они разносят еду, может достигать более 100 килограммов. Представьте, какую физическую нагрузку испытывают девушки, которые катают ее по салону вдвоем.

Также стюардессам тяжело забеременеть из-за того, что в самолете мало кислорода. Это провоцирует проблемы половой системы. Стюардессы редко становятся бесплодными, но зачатие ребенка дается им нелегко.

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