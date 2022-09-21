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4 часа назад

Почему стюардессам нельзя летать без наручных часов: видео

Мира Маркина

Стюардессы в своей работе должны придерживаться четких инструкций. Это касается и их внешнего вида. Одно из обязательных правил - ношение наручных часов. Почему без них бортпроводников не пустят на рейс? Рассказала стюардесса по имени Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, наручные часы обязательно должны быть на руке у бортпроводников по трем основным причинам. Первая - чрезвычайная ситуация во время полета. Стюардессы обязаны фиксировать временные рамки, в которых случилось происшествие.

Смотрите видео, чтобы узнать еще две причины, почему бортпроводника нельзя работать без наручных часов.

Ранее мы показывали ролик о том, какие каверзные вопросы задают стюардессам на собеседовании.

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