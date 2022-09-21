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5 часов назад

Какие каверзные вопросы задают стюардессам на собеседовании: видео

Мира Маркина

Чтобы стать стюардессой, необходимо обладать крепким здоровьем, соответствовать требованиям в отношении внешних данных и знать иностранные языки. Однако этого недостаточно. Стюардессы должны также пройти отборочные этапы, один из которых - это собеседование с комиссией. Так как профессия предполагает возникновения разных непредвиденных ситуаций, от кандидатов ждут правильной реакции, которая их разрешит. По этой причине в ходе общения будущим стюардессам задают каверзные вопросы на обширные темы, чтобы проверить, как поведет себя человек в том или ином случае.

Как рассказала стюардесса Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте, у кандидата женского пола могут спросить по поводу внешности: "Девушка, вы некрасивая, вы об этом знаете?". Однако этот вопрос никак не касается того, как выглядит человек. На самом деле его задают специально, чтобы спровоцировать на реакцию и оценить стрессоустойчивость.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что еще спрашивают у стюардесс на собеседованиях.

Ранее мы показывали ролик о том, что надо знать о Таиланде перед поездкой.

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