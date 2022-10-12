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1 час назад

ParkSleepFly назвала признаки человека, который нуждается в отпуске

Мария Каткова

Компания ParkSleepFly, которая занимается бронированием отелей и билетов, назвала признаки человека, которому срочно нужен отпуск. Об этом сообщает издание Mirror.

Названы признаки человека, который нуждается в отпуске
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Первым признаком компания назвала потерю самообладания. Так, человек, который долго не отдыхал, может обращать слишком большое внимание на небольшие проблемы. Вторым признаком стала привычка употреблять нездоровую пищу. Эксперты пояснили, что уставший человек может проводить больше времени в телефоне, так как у него пропадает мотивация работать.

Когда выгоднее всего брать отпуск

Также существуют социальные признаки. Уставший человек перестает встречаться с друзьями и неэффективно проводит свободное время. Могут появиться проблемы со сном и постоянное чувство усталости.

Компания призвала серьезно относиться к своему состоянию и соблюдать рекомендации по отдыху.

Ранее сообщалось, что в России назвали главные критерии идеального отпуска.

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