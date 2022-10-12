Названы признаки человека, который нуждается в отпуске

Компания ParkSleepFly, которая занимается бронированием отелей и билетов, назвала признаки человека, которому срочно нужен отпуск. Об этом сообщает издание Mirror.
Первым признаком компания назвала потерю самообладания. Так, человек, который долго не отдыхал, может обращать слишком большое внимание на небольшие проблемы. Вторым признаком стала привычка употреблять нездоровую пищу. Эксперты пояснили, что уставший человек может проводить больше времени в телефоне, так как у него пропадает мотивация работать.
Также существуют социальные признаки. Уставший человек перестает встречаться с друзьями и неэффективно проводит свободное время. Могут появиться проблемы со сном и постоянное чувство усталости.
Компания призвала серьезно относиться к своему состоянию и соблюдать рекомендации по отдыху.
Ранее сообщалось, что в России назвали главные критерии идеального отпуска.