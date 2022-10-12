Названы признаки человека, который нуждается в отпуске

Первым признаком компания назвала потерю самообладания. Так, человек, который долго не отдыхал, может обращать слишком большое внимание на небольшие проблемы. Вторым признаком стала привычка употреблять нездоровую пищу. Эксперты пояснили, что уставший человек может проводить больше времени в телефоне, так как у него пропадает мотивация работать.