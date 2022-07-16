В России назвали главные критерии идеального отпуска

Большинство туристов уверены, что главная составляющая идеального отпуска — достаточное количество денег. Об этом сообщили в Туту.ру.
В сервисе провели опрос, в котором приняла участие 2145 человек. Примерно 23 процента опрошенных считают, что на отдыхе все должно быть идеально.
Другие 18 процентов путешественников заявили, что отпуск невозможен без моря, солнца и пляжа. Столько же туристов выразили необходимость в хорошей компании.
Всего 11 процентов считают, что в поездку важно отправиться по необычном маршруту. Столько же туристов сказали, что для отпуска обязательны красивые природные достопримечательности.
Среди других критериев — хороший отель (пять процентов), вкусная еда (три процента), стабильный интернет (два процента) и возможность полностью забыть о работе (девять процентов).
До этого мы рассказывали три способа не набрать вес в отпуске.