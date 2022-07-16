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1 час назад

В России назвали главные критерии идеального отпуска

Даша Краснова

Большинство туристов уверены, что главная составляющая идеального отпуска — достаточное количество денег. Об этом сообщили в Туту.ру.

В России назвали главные критерии идеального отпуска
Фото: unsplashunsplash

В сервисе провели опрос, в котором приняла участие 2145 человек. Примерно 23 процента опрошенных считают, что на отдыхе все должно быть идеально.

Другие 18 процентов путешественников заявили, что отпуск невозможен без моря, солнца и пляжа. Столько же туристов выразили необходимость в хорошей компании.

Всего 11 процентов считают, что в поездку важно отправиться по необычном маршруту. Столько же туристов сказали, что для отпуска обязательны красивые природные достопримечательности.

Среди других критериев — хороший отель (пять процентов), вкусная еда (три процента), стабильный интернет (два процента) и возможность полностью забыть о работе (девять процентов).

До этого мы рассказывали три способа не набрать вес в отпуске.

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