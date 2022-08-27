Когда выгоднее всего брать отпуск

Сезон отпусков у большинства людей заканчивается. Однако июнь и июль - не самое лучшее время отправляться на отдых. Поэтому, если вы провели их на работе, возможно, это и к лучшему. Когда выгоднее всего, с точки зрения финансов, уходить в отпуск, рассказываем в материале "Рамблера".

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Как рассчитываются отпускные? Выясняется средний дневной заработок сотрудника, который считается по рабочим, а не календарным дням и умножается на количество дней отпуска.

Для того, чтобы понять, когда брать отпуск, надо обратиться к календарю и посчитать количество рабочих дней в каждом месяце.

Если коротко, то, чем их больше, тем выгоднее отдыхать. Например, в январе очень много праздников и всего 16 рабочих дней, поэтому один рабочий день стоит дороже, чем в другие месяцы, а значит - с вас вычтут больше, так как отпускные почти всегда меньше зарплаты. Отдыхать в январе будет не выгодно для вашего кошелька. Аналогичная ситуация в мае. Также лучше не брать отпуск в феврале. В следующем году в этом месяце будет всего 18 рабочих дней.