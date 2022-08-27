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2 часа назад

Когда выгоднее всего брать отпуск

Мира Маркина

Сезон отпусков у большинства людей заканчивается. Однако июнь и июль - не самое лучшее время отправляться на отдых. Поэтому, если вы провели их на работе, возможно, это и к лучшему. Когда выгоднее всего, с точки зрения финансов, уходить в отпуск, рассказываем в материале "Рамблера".

Когда выгоднее всего брать отпуск
Фото: pxhere.compxhere.com

Как рассчитываются отпускные? Выясняется средний дневной заработок сотрудника, который считается по рабочим, а не календарным дням и умножается на количество дней отпуска.

Для того, чтобы понять, когда брать отпуск, надо обратиться к календарю и посчитать количество рабочих дней в каждом месяце.

Если коротко, то, чем их больше, тем выгоднее отдыхать. Например, в январе очень много праздников и всего 16 рабочих дней, поэтому один рабочий день стоит дороже, чем в другие месяцы, а значит - с вас вычтут больше, так как отпускные почти всегда меньше зарплаты. Отдыхать в январе будет не выгодно для вашего кошелька. Аналогичная ситуация в мае. Также лучше не брать отпуск в феврале. В следующем году в этом месяце будет всего 18 рабочих дней.

Выгоднее всего уходить в отпуск в августе (23 рабочих дня), в октябре (22 рабочих дня) и в марте (22 рабочих дня). Если хотите продлить себе каникулы, берите отпуск в конце декабря, а в мае - в начале месяца, между майскими, но не в конце. Чтобы получить больше отпускных, захватите еще в счет отпуска выходные.

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