Генконсульство в Стамбуле заявило о проблемах с картами "Мир"

Генеральное консульство РФ в Стамбуле заявило о том, что ему поступают обращения от граждан в связи с проблемой в работе карт "Мир". Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что о прекращении обслуживания карт с системой мир сообщали турецкие банки Ziraat Bank, Denizbank и Isbank. Генеральное консульство подтвердило, что к нему обращаются граждане из-за того, что их карты не работают. Однако там подчеркнули, что не занимаются урегулированием подобных вопросов из-за "специфики" и "масштабов проблемы".