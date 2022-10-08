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39 минут назад

Генконсульство в Стамбуле заявило о проблемах с картами "Мир"

Мария Каткова

Генеральное консульство РФ в Стамбуле заявило о том, что ему поступают обращения от граждан в связи с проблемой в работе карт "Мир". Об этом сообщает РИА Новости.

Генконсульство в Стамбуле заявило о проблемах с картами "Мир"
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

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Отмечается, что о прекращении обслуживания карт с системой мир сообщали турецкие банки Ziraat Bank, Denizbank и Isbank. Генеральное консульство подтвердило, что к нему обращаются граждане из-за того, что их карты не работают. Однако там подчеркнули, что не занимаются урегулированием подобных вопросов из-за "специфики" и "масштабов проблемы".

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки пообещали дистанционно открывать банковские карты.

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