Турагент раскрыла способы обмана туристов в Турции

Екатерина Фишбейн, руководитель турагентства Your Mango Tour, рассказала, какими уловками пользуются мошенники в Турции. Об этом сообщает "Мослента".

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Эксперт отметила, что довольно часто людей обманывают с помощью недорогих экскурсий. Уже в поездке выясняется, что надо было за что-то доплачивать, и путешественнику приходится соглашаться.

Она порекомендовала покупать туры у проверенных гидов, например, у вашего туроператора.

Турки обманывают девушек-туристов при знакомстве. Они зовут ее в ресторан, там ужинают, а потом уходят и оставляют оплату счета на девушке.

Турагент отметила, что даже в банях и спа-центрах можно нарваться на мошенника. Он может представиться врачом и сообщит о ваших защемлениях, сколиозе и плохом состоянии суставов, а потом предложит все это исправить. Вы заплатите деньги за пару сеансов и он исчезнет. Лучше покупать подобные услуги на кассе спа-центра.

Фишбейн также рассказала, что иногда турки подходят к туристам на пляже и требуют плату за нахождение на пляже. Она пояснила, что по всей береговой линии в Турции расположены бесплатные пляжи, и не нужно платить, если вы пришли и лежите на собственном полотенце.