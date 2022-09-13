Эксперты назвали самые опасные курорты для россиян

Эксперты Страхового дома ВСК назвали самые опасные курорты для российских туристов. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Тройку лидеров возглавил Адлер – этим летом на него пришлось 17% страховых случаев. За ним расположились Кемер – 13% и Аланья – 12%. Также в топ вошли Хургада, Сиде и Белек.

Наиболее безопасными направлениями оказались Армения, Белоруссия, Финляндия и Тунис. Туристы, отдыхавшие там, реже всего жаловались на травмы и болезни.

49% заявлений во время отдыха поступило от туристов младше 18 лет. Меньше всего – 13% – от путешественников в возрасте от 19 до 30 лет.