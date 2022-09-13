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1 час назад

Адлер, Кемер и Аланья вошли в топ самых опасных курортов по версии страховщиков

Мира Маркина

Эксперты Страхового дома ВСК назвали самые опасные курорты для российских туристов. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперты назвали самые опасные курорты для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тройку лидеров возглавил Адлер – этим летом на него пришлось 17% страховых случаев. За ним расположились Кемер – 13% и Аланья – 12%. Также в топ вошли Хургада, Сиде и Белек.

Наиболее безопасными направлениями оказались Армения, Белоруссия, Финляндия и Тунис. Туристы, отдыхавшие там, реже всего жаловались на травмы и болезни.

49% заявлений во время отдыха поступило от туристов младше 18 лет. Меньше всего – 13% – от путешественников в возрасте от 19 до 30 лет.

Ранее "Рамблер" рассказывал про самые завораживающие курорты Дальнего Востока.

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