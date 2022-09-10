В последние два года внимание россиян к отечественным курортам заметно возросло. Теперь многие туристы выбирают живописные локации внутри страны вместо отдыха за рубежом.

Популярность Дальнего Востока вместе с тем существенно возросла. Помимо завораживающих мест, которые уже есть в этом регионе, здесь должны открыться 12 новых курортов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме.

К тому же власти позаботились об улучшенной программе туристического кешбэка, по которой возвращают до 40 тысяч рублей. Смотрите видео о Долине Гейзеров и других красивейших местах Дальнего Востока.