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6 часов назад

Самые завораживающие курорты Дальнего Востока: видео

Диана Товсепова

В последние два года внимание россиян к отечественным курортам заметно возросло. Теперь многие туристы выбирают живописные локации внутри страны вместо отдыха за рубежом.

Популярность Дальнего Востока вместе с тем существенно возросла. Помимо завораживающих мест, которые уже есть в этом регионе, здесь должны открыться 12 новых курортов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме.

К тому же власти позаботились об улучшенной программе туристического кешбэка, по которой возвращают до 40 тысяч рублей. Смотрите видео о Долине Гейзеров и других красивейших местах Дальнего Востока.

Ранее мы писали о том, чем заняться в Красной поляне осенью.

Отдых в России,Видео,Дмитрий Чернышенко,
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