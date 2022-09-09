Чем заняться в Красной Поляне осенью

Осень — самое непопулярное время для поездки в горы. Многие вообще не берут на это время отпуск, и совершенно зря! «Рамблер» рассказывает, чем хороши горы осенью и чем там можно заняться в это время года.

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Прогулки и созерцание

Ну конечно же! Гулять, гулять и еще раз гулять, смотреть по сторонам, пытаясь сохранить в памяти окружающую красоту. В горах погода довольно часто меняется, поэтому каждый раз картинка вокруг вас будет меняться. Поэтому старайтесь как можно больше ходить. Обязательно поднимитесь на смотровую площадку на Розе Хутор или Красной Поляне. Чтобы не возникло путаницы, имейте в виду, что Красная Поляна — это название поселка, который находится в нескольких километрах от курортной зоны, и название одного из трех курортов, который прежде назывался "Горки Город". Узнайте в информационных центрах курортов, какие эко-тропы доступны пешим туристам, и прогуляйтесь по ним.

Однодневные походы

Если хочется забраться повыше и увидеть еще больше красоты, соберитесь в поход. Совершенно необязательно тащить с собой тяжелые рюкзаки и палатки, в поход можно сходить на один день и вернуться в отель до темноты. Самое главное — не ходить в одиночку, только с гидами. Горы не прощают разгильдяйства. Будьте внимательны, соблюдайте правила и выполняйте все указания своего гида.

Форелевое хозяйство

По дороге от Адлера до Красной Поляны располагается ферма, где выращивают форель. Кстати, ее посещение можно совместить с поездкой в Sky Park, с банджи прыгать необязательно, а вот прогуляться практически под облаками — прекрасно.

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