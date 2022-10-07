Власти Шри-Ланки пообещали дистанционно открывать банковские карты

Власти Шри-Ланки планируют запустить работу платежной системы "Мир" в стране, а также дистанционно оформлять россиянам международные банковские карты в местном банке. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В диппредставительстве не исключили вероятность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране картами российской платежной системы.

Кроме этого, дипломаты пообещали, что примерно через полтора-два месяца у российских туристов может появиться возможность открывать в стране международные карты в банке People's Bank Sri Lanka:

"Два банка сейчас находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета".

Сейчас ожидается финальное согласие от Центробанка Шри-Ланки. При этом неизвестно, смогут ли россияне пользоваться этими картами за пределами Шри-Ланки, в какой валюте и каким образом пополнять их в РФ.