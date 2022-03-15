Туристам раскрыли оптимальную стоимость билетов в Турцию

Мартовские авиабилеты из Москвы в Стамбул обойдутся путешественникам минимум в 31 тысячу рублей. Об этом пишет туристический портал Tourdom.ru.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Билет на ближайшие даты стоит 31 тысячу рублей, не считая багажа и дополнительного питания. За дополнительный багаж придется доплатить 3,8 тысячи рублей. Рейс Москва — Стамбул осуществляется авиакомпаниями Nordwind и Pegas Fly.

Компания Turkish Airlines предлагает билеты из Москвы в Стамбул на тот же период за 62,2 тысячи рублей. В стоимость включен багаж весом до 23 кг. На рейсе ТК-414 предлагают питание, алкогольные напитки и Wi-Fi.

Перевозчик Red Wings предлагает улететь 16 марта на отечественном самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Стоимость билета начинается от 62,8 тысячи рублей. Билет на 15 марта — 94,7 тысяч.

Рейсы компании AZUR air стоят в расписании по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты на 16 марта можно приобрести за 43,6 тыс. руб.

Недавно появились новости, что Турция вошла в список самых доступных для россиян стран этой весной. Также в список вошли Абхазия, Армения, Азербайджан, Белорусия, Египет, Индия, Сербия, Катар, Шри-Ланка, ОАЭ, Непал. Эксперты утверждают, что путевки туда можно приобрести от 32 до 66 тысяч рублей на человека.