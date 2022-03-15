Составлен список наиболее доступных стран для отдыха весной

Перечислены наиболее доступные страны для посещения россиянами этой весной, в частности, в марте. Список составили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: unsplash.com/@gitfo unsplash.com/@gitfo

Самыми доступными направлениями этой весной остаются Абхазия, Армения, Азербайджан, Белорусия, Египет, Индия, Турция, Сербия, Катар, Шри-Ланка, ОАЭ, Непал. Туда можно приобрести путевки от 32 до 66 тысяч рублей на человека, сообщают эксперты.

Поездки в Индонезию, Таиланд, Малайзию, Иран и Узбекистан выйдут дороже - за семь дней туристам нужно будет заплатить от 73,1 до 191,8 тысячи рублей.

Из самых дорогих направлений - ЮАР, Сейшелы, Греция, Бахрейн, Мальдивы, Монголия и Маврикий. Путевки туда обойдутся от 240 тысяч до 423 тысяч рублей на человека.