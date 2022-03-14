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2 часа назад

«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Турции и Таиланда

Дарья Амосова

Авиакомпания «Аэрофлот» вывезет российских туристов с курортов Турции и Таиланда. Об этом перевозчик сообщает на своем сайте.

«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Турции и Таиланда
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

На борт попадут граждане России, которые приобрели билет «Аэрофлота» туда-обратно, но застряли за границей. Рейсы выполнит отечественная чартерная компания iFly.

Какие рейсы организует «Аэрофлот» 15 марта

F7 7776, Анталья — Москва (Внуково). Вылет — в 06:40 по местному времени. Прибытие — в 12:35.

F7 1706, Стамбул — Москва (Внуково). Вылет — в 21:00 по местному времени. Прибытие — в 02:10 следующих суток.

F7 9664, Пхукет — Москва (Внуково). Вылет — в 17:00 по местному времени. Прибытие — в 23:50.

Россияне узнают о выполняемых рейсах по телефону, электронной почте или СМС. Представители компании отметили в релизе, что туристам необходимо сообщить о намерении лететь по горячей линии.

«Обращаем внимание, что после получения оповещения о выполняемом рейсе пассажиру необходимо обязательно подтвердить свое намерение воспользоваться перевозкой, позвонив в контакт-центр "Аэрофлота" по круглосуточным телефонам», — отмечает «Аэрофлот».

Также представители компании просят заранее проверить корректность контактных данных, указанных при оформлении авиабилета.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как попасть в страну Европы, не закрывшую небо.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэрофлот,
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